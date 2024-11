Momentos de tensão no Johan Cruijff Arena em Amsterdão. Tudo decorria dentro da normalidade no Países Baixos-Hungria, quando à passagem do minuto sete, Ádám Szalai, antigo jogador e membro do staff da Hungria, caiu inanimado no banco de suplentes.

O árbitro da partida interrompeu de imediato o jogo, e foi formada uma barreira pelos jogadores e membros das equipas médicas das duas formações para que Szalai pudesse ser assistido.

Numa breve nota nas redes sociais, a Federação Húngara de Futebol confirmou que Szalai já se encontra consciente e estável. O antigo jogador foi de imediato transportado para o hospital de Amsterdão para realizar mais exames.