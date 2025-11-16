Um golo do antigo jogador do Benfica, Benjamín Rollheiser, no primeiro de cinco minutos de compensação, deu a vitória ao Santos e derrotou o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, em jogo de acerto de calendário, a contar para a 13.ª jornada do Brasileirão.

Num jogo de alta pressão para as duas equipas, por objetivos distintos, o Palmeiras (muito desfalcado de principais opções) acabou por perder a liderança para o Flamengo – que pouco antes goleou o Sport – e o Santos saiu da zona de despromoção. Rollheiser decidiu tudo, depois de ter entrado em campo aos 88 minutos, para a reta final do duelo no Vila Belmiro.

Apesar do regresso-relâmpago de Flaco López, depois de ter estado com a seleção da Argentina no jogo particular com Angola, o Palmeiras teve muitas ausências. Gustavo Gómez, Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres (Uruguai) e Vitor Roque (Brasil) foram baixas, devido aos compromissos nas respetivas seleções. Andreas Pereira e Allan cumpriram castigo e, por lesão, seguiram de fora Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho.

Na primeira parte, o Palmeiras teve dificuldades em jogar e foi o Santos que teve mais bola, remates e ocasiões. Valeu, ao «Verdão», sobretudo, o guarda-redes Carlos Miguel.

Ao minuto 20, o guardião dos visitantes fez uma grande defesa com o pé esquerdo, a remate de Barreal. O Santos criou depois mais perigo em lances seguidos perto do intervalo, mas o remate de Neymar foi contra o corpo de Jefté (44m) e, logo a seguir, após canto, Khellven cortou a bola em cima da linha, após desvio de Zé Rafael ao canto de Neymar (45+1m).

Para a segunda parte, o Palmeiras mostrou-se melhor desde início e muito graças às duas substituições feitas por Abel, que lançou Flaco López e Luighi na frente, tirando Felipe Anderson e Bruno Rodrigues, mexendo ainda em várias peças nos restantes homens que continuaram em campo.

Logo ao minuto 48, Luighi, após arrancada de Raphael Veiga pelo meio, rematou para defesa apertada de Gabriel Brazão. O Santos conseguiu depois equilibrar, teve um par de chegadas prometedoras, mas foi o Palmeiras de novo a ficar perto do golo, num remate pouco ao lado de Flaco López (64m). Pouco depois, o avançado voltou a cheirar o golo, mas Gabriel Brazão negou-o (71m).

E foi já em tempo de compensação que aconteceu o lance decisivo, de homens saídos do banco. Rollheiser, que deixou, ao minuto 89, um aviso para defesa de Carlos Miguel um minuto depois de ter entrado, rematou para golo na área, servido por Robson Júnior.

Na classificação, o Palmeiras soma 68 pontos e está a três do novo líder, o Flamengo, que tem 71 e só depende de si para ser campeão a cinco jornadas do fim, ao contrário, agora, do Palmeiras. O Santos sai da zona de descida e é 16.º, com 36 pontos, um a mais do que o Vitória, que caiu para o Z-4 e é 17.º, com 35. O calendário está acertado e todas as equipas têm 33 jogos disputados.