O Rangers é o adversário do Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, segundo ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, Suíça.



Os bracarenses entraram no sorteio como cabeças de série e jogam o primeiro jogo fora (20 de fevereiro) e a segunda mão em casa. O facto de o FC Porto jogar no mesmo dia impede que os minhotos joguem quinta-feira. Por isso, a equipa de Sá Pinto jogará quarta-feira.



De resto, os escoceses voltam a Portugal depois de terem defrontado o FC Porto na fase de grupos. Os protestantes acabaram o grupo no segundo lugar.