Mário Branco (à direita na foto) é o novo diretor desportivo do Famalicão.

O dirigente português estava há vários anos a trabalhar no estrangeiro, tendo sido diretor desportivo dos gregos do PAOK Salónica entre 2018 e o verão deste ano. Antes disso, desempenhou as mesmas funções nos croatas do Hajduk Split, para onde rumou após concluir uma ligação de sucesso ao Estoril que durou quatro anos.

«Entusiasmou-me a capacidade de crescimento de um projeto já de si de excelência. Para regressar ao futebol português teria de ser para um clube desta dimensão, no qual a administração tem um projeto, missão e visão bastante interessantes», referiu Mário Branco, citado pelo Famalicão.

Entre os marcos importantes da carreira de Mário Branco destacam-se o título de campeão grego em 2019 pelo PAOK e dois apuramentos para a Liga Europa com o Estoril.

O maior feito da carreira viria a ser alcançado na Grécia, país no qual viria a conquistar sucesso ao serviço do PAOK Salónica. Mário Branco foi o diretor desportivo da equipa que se sagrou campeã grega, algo que não acontecia há mais de 34 anos, título ao qual juntou ainda a conquista da Taça da Grécia.