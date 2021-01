O momento: bomba de Lukovic

Os centrais subiram, as equipas posicionaram-se e toda a gente esperava um cruzamento. De repente, Lukovic apostou na surpresa, rematou forte e a bola entrou no fundo das redes. Um golaço do jogador do Famalicão, que Marco não previa. Foi o lance decisivo do encontro.

A Figura: Lukovic

Esteve sempre em jogo, ajudando na recuperação de bola e a conduzir a equipa para o ataque. Além disso, foi a sua loucura individual que deu a vitória à equipa de João Pedro Sousa, através de um livre do meio da rua. Provavelmente, só ele é que acreditava que aquele lance poderia dar golo.

Outros destaques

Gil Dias

Estava em todo o lado, quer no ataque, quer a defender. Quando arrancava, ninguém o parava. Foi o jogador que mais dificuldades causou ao Santa Clara.

Carlos Júnior

Foi o mais inconformado na equipa açoriana. Num jogo muito batalhado, acabou por ser praticamente o único lá na frente a causar estragos à defensiva do Famalicão. Partilhou a meias com Queirós o golo do Santa Clara.