Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Real Madrid, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Diferenças para o jogo da fase de liga:

«Fecharam-se bem, duas linhas de quatro, com os dois ultrarrápidos na frente [ndr: Vinicius e Mbappé]. Nós entrámos bem, eu diria muito bem e, depois, começámos a perder demasiadas bolas, eles começaram a sair com perigo ainda na primeira parte e, depois, acho que a seguir ao golo, o jogo começou a ser mais um jogo de instabilidade e emoção do que jogo, cérebro e controle, já sem o brilho que a primeira parte teve. A segunda parte tem um golo fantástico e depois não há jogo.»

Segunda mão:

«Agora é descansar e pensar no AVS. Depois, pensamos no jogo de Madrid. Mas o que disse aos jogadores é da mesma maneira que na fase de liga, enquanto havia esperança e pontos para jogar, agora trata-se de uma eliminatória que estamos a perder 1-0 ao intervalo. Vamos jogar contra uma equipa fantástica, num estádio que puxa muito e vamos lá ver se não vem o Anthony Taylor.»

Momento com o árbitro:

«Nada a explicar. É muito óbvio. Eu tenho 1400 jogos de futebol e 200 e tal de Europa e é simples. Ele tinha um papelinho que dizia: Huijsen, Carreras e Tchouaméni, se virem amarelo, não podem jogar. E alguém lhe disse que estes não podem levar amarelo. O Carreras, com uma simulação, não leva amarelo. O Tchouaméni, com dez faltas, não leva amarelo. Depois, com a sua arrogância, expulsou-me. Não há crise.»