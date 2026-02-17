Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Real Madrid, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Conversa com Vinicius, depois do golo e depois de o árbitro ter feito o gesto de racismo e interrompido o jogo:

«Uma coisa é o que o Vinicius diz e outra é o que o Prestianni diz, são coisas completamente diferentes. O que eu disse ao Vinicius, de um modo independente, sem estar a defender a minha dama, é que quando se faz um golo daqueles, sai-se em ombros. Não se vai mexer com o estádio, com o coração de um estádio, que é o estádio adversário. Como dizem em Espanha, quem marca um golo daqueles, corta o rabo, a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo.»