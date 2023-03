Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira a primeira lista de convocados da Selecção Nacional, para os jogos com o Liechtenstein, na próxima quinta-feira, no em Alvalade, e com o Luxemburgo, no domingo dia 26 de março, no Estádio do Luxemburgo.

Diogo Leite e Gonçalo Inácio são as maiores novidades, eles que não estiveram na lista de convocados para o Mundial 2022, tal como Diogo Jota, embora o jogador do Liverpool não fosse opção por lesão.

Relativamente ao grupo que Fernando Santos levou para o Mundial no Qatar, sublinham-se as saídas de William Carvalho, Ricardo Horta e André Silva, que não estão nesta primeira lista de Roberto Martínez.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá;

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Diogo Leite, António Silva, Gonçalo Inácio, Pepe, Danilo, Ruben Dias, Raphael Guerreiro e Nuno Mendes;

Médios: Palhinha, Ruben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes e Vitinha;

Avançados: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.