A Confederação Africana de Futebol emitiu um comunicado, esta terça-feira, com a decisão de que Senegal perdeu a final da CAN 2025 por 3-0, na secretaria, por ter abandonado o campo. Assim, Marrocos foi declarado o vencedor da competição, dois meses depois.

A final da CAN foi disputada a 14 de janeiro. Inconformados com um penálti assinalado a favor de Marrocos, em tempo de descontos, quando o jogo estava empatado a zero, os senegaleses abandonaram o relvado. No entanto, viriam a voltar para o campo e Brahim Díaz desperdiçou o penálti. Já no prolongamento, Pape Gueye marcou o golo que deu o triunfo ao Senegal.

A CAF até tinha confirmado o título do Senegal, mas a Federação marroquina recorreu dessa decisão, recurso esse que foi agora aceite.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

[em atualização]