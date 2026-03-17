A Confederação Africana de Futebol emitiu um comunicado, esta terça-feira, com a decisão de que Senegal perdeu a final da CAN 2025 por 3-0, na secretaria, por ter abandonado o campo. Assim, Marrocos foi declarado o vencedor da competição, dois meses depois.

A final da CAN foi disputada a 14 de janeiro. Inconformados com um penálti assinalado a favor de Marrocos, em tempo de descontos, quando o jogo estava empatado a zero, os senegaleses abandonaram o relvado. No entanto, viriam a voltar para o campo e Brahim Díaz desperdiçou o penálti. Já no prolongamento, Pape Gueye marcou o golo que deu o triunfo ao Senegal.

A CAF até tinha confirmado o título do Senegal, mas a Federação marroquina recorreu dessa decisão, recurso esse que foi agora aceite.

[em atualização]