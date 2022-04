Sandro Cruz, jogador do Benfica B, lamentou neste domingo os insultos racistas que ouviu no jogo com o Rio Ave, da II Liga.

No momento em que estava a ser substituído, o atleta das águias ouviu insultos racistas que rapidamente ganharam eco nas redes sociais.

«Hoje, infelizmente passou-se mais um episódio nojento na nossa sociedade e no nosso desporto por isso é que continua como está… mas continuamos a ser hipócritas o suficiente para dizer que não somos um país racista! Espero que a Liga Tome medidas severas», escreveu o jogador da equipa secundária do Benfica.

Este é o caso mais recente de acusações de racismo do futebol português, que já esta época teve situações denunciadas por Lincoln no jogo do Santa Clara com o Sp. Braga; de Gustavo Assunção na partida do Famalicão com o Tondela; ou de Cassiano no jogo do Vizela com o Marítimo.

