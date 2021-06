A Ucrânia venceu a Macedónia do Norte na segunda jornada do Grupo C do Euro 2020 (2-1), entrando na discussão pelo apuramento para os oitavos de final da competição.

Entre duas seleções que tinham perdido na ronda inaugural, foi a Ucrânia a encontrar o Norte, enquanto a Macedónia de Stefan Ristovski (ex-Sporting) continua sem pontuar neste Campeonato da Europa, embora tenha marcado nos dois jogos realizados até ao momento.



A equipa de Andriy Shevchenko, que obrigou os Países Baixos a suar bastante para garantir os três pontos (3-2), teve claro ascendente na etapa inicial do encontro e chegou à vantagem com naturalidade.

Após vários ensaios frustrados, também por culpa da enorme inspiração de Stole Dimitrievski, Yarmolenko inaugurou o marcador (29m) e, pouco depois, assistiu Yaremchuk para o 2-0 (34m).

A Macedónia do Norte surgiu com duas caras novas após o intervalo, sabendo que não tinha margem de manobra após o desaire frente à Áustria (3-1). De repente, virou por completo o rumo do encontro, reduzindo a desvantagem e obrigando a Ucrânia a defender.

Ao minuto 56, o experiente Pandev foi derrubado por Karavaev na área. Alioski permitiu a defesa de Bushchan no penálti mas fez o 2-1 na recarga, lançando o pânico entre os ucranianos.

A pressão macedónia baixou depois das substituições operadas por Shevchenko. O antigo avançado fez descansar os dois autores dos golos, sujeitos a imenso desgaste na frente, ao minuto 70 e recuperou algum controlo do jogo.

Igor Angelovski sentiu que a sua equipa não estava a ter capacidade para pressionar o adversário que acontecera após o intervalo. Porém, as alterações promovidas pelo selecionador da Macedónia do Norte não surtiram o efeito desejado.

Mais equilibrada e experiente, a Ucrânia soube gerir até ao final e chegou a desperdiçar um castigo máximo, face a uma grande defesa de Dimitrievski (mais uma) a remate de Malinovskyi.

A seleção ucraniana passa a somar três pontos no Grupo C, tal como Países Baixos e Áustria, que entram em confronto ao início da noite. Sem pontos, a Macedónia do Norte precisa de um milagre.