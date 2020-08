Zouhair Feddal já assinou contrato com o Sporting.

O central, ex-Betis, completou os exames médicos e já se vinculou ao clube de Alvalade.

Marroquino, de 30 anos, Feddal começou a aventura europeia em Itália, quando se transferiu do FUS Rabat para o Parma, que o emprestou ao Siena e depois ao Palermo. Deixou o Parma no final de 2014/15 paraa assinar pelo Levante, no qual jogou uma temportada. SegUiu-se outra no Levante e depois três no Betis.