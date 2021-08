O Estrela Vermelha goleou o Cluj por 4-0 em encontro referente à primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. O português Camora foi titular na defesa da equipa romena.



Mário Camora, lateral esquerdo de 34 anos, iniciou a 11ª (!) temporada ao serviço do Cluj.



No Estádio Rajko Mitic, Pavkov (5m) e Katai (38m) marcaram na primeira metade da partida, Ben Nabouhane (68m) e Ivanic (77m) fixaram o resultado final na etapa complementar.