Morreu Paulão, antigo avançado angolano que atuou no Benfica entre 1995 e 1997.

Segundo a ANGOP, agência de notícias de Angola, o ex-jogador não resistiu a uma doença.

Paulão, que completaria 52 anos em outubro, chegou ao futebol português em 1994/95 pela porta do V. Setúbal. Depois de uma época nos sadinos transferiu-se para o Benfica, onde ficou duas temporadas. Seguiu-se uma época ao serviço da Académica e quatro no Sp. Espinho antes do regresso a Angola, onde terminou a carreira em 2005 aos 35 anos.

Paulão foi internacional angolano em 42 ocasiões tendo marcado 19 golos com a camisola dos palancas vestida. Marcou ainda presença em duas Taças das Nações Africanas (CAN)

O Benfica já emitiu uma nota de pesar pelo jogador que fez 27 jogos e três golos nas duas épocas em que esteve ao serviço das águias.