O futebolista espanhol Antonio Adán renovou contrato com o Sporting até 2024. Os leões oficializaram o acordo esta tarde.

Adán, guarda-redes de 34 anos, acrescenta assim mais dois anos à ligação com o Sporting, que vigorava até 2022.

«Era algo que queria que acontecesse. Queria continuar aqui, sou muito feliz no Sporting e a minha família também. Queria que esta relação continuasse por mais tempo. Vamos continuar, para já, por mais dois anos e estou muito feliz por isso», explicou Adán ao site do Sporting.

«O guarda-redes espanhol celebrou a assinatura do novo vínculo na manhã desta quarta-feira, oficializando o prolongamento da ligação ao Sporting CP em conjunto com Frederico Varandas, presidente do Conselho Directivo», refere, por outro lado, o Sporting em comunicado.

Formado no Real Madrid, clube no qual subiu a sénior mas no qual nunca conseguiu titularidade regular – muito fruto da presença de Iker Casillas no plantel – Adán tem sido indiscutível no onze inicial de Ruben Amorim.

Em 2020/2021, época em que ajudou o Sporting a ser de novo campeão nacional, 19 anos depois, Adán realizou 37 jogos. Em 2021/2022, leva já 16 participações em jogos oficiais pelos verde e brancos.

Antes de chegar a Alvalade, Adán esteve entre 2018 e 2020 no Atlético de Madrid, onde também foi pouco utilizado: apenas sete jogos disputados. A passagem de maior sucesso foi mesmo pelo Betis, entre 2013/2014 e 2017/2018, onde foi titularíssimo. Passou ainda, de forma fugaz, pelos italianos do Cagliari, na parte inicial de 2013/2014.

«A mistura de 'veteranos' com jovens no balneário é o que faz com que o grupo seja tão forte. Eles trazem a alegria e um pouco de loucura e nós, os mais velhos, damos a experiência de saber estar num clube assim. Temos um grupo fantástico que está a conseguir crescer a cada dia. Que continue assim por muito tempo», afirmou Adán, citado pelos canais de comunicação do clube, falando em «muito trabalho» para alcançar os registos defensivos que a equipa está a ter, nomeadamente na I Liga, com apenas quatro golos sofridos em 11 jornadas.

«Nós e o míster levamos um ano e meio a trabalhar as suas ideias a nível defensivo e isso faz com que a equipa esteja sempre certa a defender. É muito importante, nas equipas de grande nível, sofrer poucos golos para que estejam sempre a lutar para ganhar», apontou.