Robert Lewandowski é o vencedor do prémio The Best 2020, prémio atribuído pela FIFA para melhor jogador do mundo, revelou o organismo, na cerimónia virtual realizada esta quinta-feira. O polaco sucede a Lionel Messi, na quinta edição dos galardões.

Lewandowski superou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os outros dois finalistas. O prémio foi anunciado e entregue presencialmente pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O avançado de 32 anos do Bayern Munique ajudou os bávaros à conquista da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões, foi o melhor marcador da competição europeia e já tinha sido, em outubro, eleito o jogador do ano para a UEFA.

Os prémios The Best FIFA são atribuídos em exclusivo desde 2016 pelo organismo que rege o futebol mundial, com a atual designação.

A cerimónia, inicialmente marcada para setembro, foi adiada devido à pandemia da covid-19 e realiza-se de forma virtual.