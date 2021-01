O Rio Ave informou que André Pereir «sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e será operado».

O avançado lesionou-se nos instantes finais do jogo com o Sporting, no qual entrou já perto do apito final.

André Pereira cometeu uma falta sobre Jovane Cabral, na compensação do jogo, mas de imediato se percebeu que podia ter-se lesionado com seriedade.

As imagens mostraram que o joelho do avançado ex-FC Porto torceu na altura do impacto e André Pereira ficou muito queixoso e deixou o relvado de maca.