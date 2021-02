A jornada 14 da Liga trouxe-nos um clássico, mas sem qualquer mudança no topo da tabela. FC Porto e Benfica empataram no Dragão, a uma bola, e não aproveitaram a escorregadela do Sporting mais cedo: os leões registaram igual resultado na receção ao Rio Ave.

Houve, sim, uma aproximação do sensacional Paços de Ferreira ao Sp. Braga. Os pacenses bateram os minhotos em casa, diminuíram para dois os pontos de desvantagem em relação ao quarto posto, ocupado precisamente pelos bracarenses, e somaram a terceira vitória consecutiva.

Nessa luta, ficou a ver também o Vitória de Guimarães, que empatou a duas bolas na receção ao Farense. O jogo só se disputou no dia 17 de fevereiro, devido a dois adiamentos no fim de semana para o qual estava inicialmente agendado, e a igualdade impede que os vitorianos ultrapassem o Paços e se colem ao rival Sp. Braga.

Mais abaixo na tabela classificativa, o Tondela deu um enorme salto até ao nono lugar, após a vitória caseira com o Boavista. Os beirões jogaram uma hora com dois a mais, fruto das expulsões precoces de Devenish e Chidozie, e embalaram para a vitória à boleia do bis do inspirado Salvador Agra. Quem também tem motivos para sorrir é o Portimonense, que descolou dos últimos lugares graças ao triunfo sobre o Belenenses, tal como o Famalicão, que bateu nos Açores o Santa Clara.

Figura da jornada: Salvador Agra (Tondela)

Numa ronda com embates entre os cinco primeiros classificados, foi Salvador Agra a agitar as águas na segunda metade da classificação. O experiente extremo chegou-se à frente na receção do Todela a um frágil Boavista – devido às duas expulsões precoces – e bisou no encontro. De resto, foi dele a melhor nota da jornada combinada com a avaliação do Maisfutebol e da Sofascore.

Golo da jornada: Lukovic surpreende para dar os três pontos ao Famalicão

Se o Famalicão saiu dos Açores com os três pontos, muito o deve a Lukovic. A oito minutos dos 90, o médio sérvio surpreendeu tudo e todos num livre direto: quando toda a gente pensava que ia sair cruzamento, Lukovic rematou certeiro para a baliza. Marco bem se esticou, mas não conseguiu evitar o golo.

Defesa da jornada: Kieszek mantém Rio Ave vivo em Alvalade

O Sporting já vencia em Alvalade, mas Kieszek evitou males maiores para o Rio Ave em cima do intervalo. Tiago Tomás rematou de pé esquerdo em zona frontal e só uma enorme estirada do guarda-redes vilacondense evitou o 2-0. Decisivo, até porque na segunda parte o Rio Ave conseguiu mesmo chegar ao empate.