O FC Porto vai a jogo ante o Famalicão com o mesmo onze da vitória ante o Casa Pia. Apesar do regresso de Nehuén Pérez após castigo, Zé Pedro mantém o lugar na defesa e Deniz Gül volta a ser titular, com Samu a começar no banco.

No Famalicão, Lucas Calegari rende o castigado Rodrigo Pinheiro no onze inicial, mas há mais duas alterações em relação à vitória ante o Estoril: Rafa Soares e Václav Sejk entram para os lugares de Pedro Bondo e de Simon Elisor.

Siga o FC Porto-Famalicão, da 30.ª jornada da Liga, ao minuto, no Maisfutebol (18h00).

As equipas para o FC Porto-Famalicão:

FC PORTO: Diogo Costa; Zé Pedro, Eustáquio, Marcano; João Mário, Fábio Vieira, Alan Varela, Francisco Moura; Pepê, Deniz Gül, Rodrigo Mora.

FAMALICÃO: Carevic; Calegari, Enea Mihaj, Justin de Haas, Rafa Soares; Mirko Topic, Van de Looi; Sorriso, Gustavo Sá, Óscar Aranda; Václav Sejk.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Otávio, Samu, Zaidu, Danny Namaso, André Franco, Nehuén Pérez, Tomás Pérez, Gonçalo Borges.

Suplentes do Famalicão: Ivan Zlobin, Leo Realpe, Rochinha, Simon Elisor, Pedro Bondo, Mathias Amorim, Otar Mamageishvili, Gil Dias, Samuel Lobato.