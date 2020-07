Portugal passou de 48.077 casos confirmados de covid-19 para 48.390 e de 1.682 mortes para 1.684, segundo o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado neste sábado.

Nas últimas 24 horas o país registou, por isso, mais 313 novos casos e mais duas mortes. As duas vítimas mortais tinham mais de 80 anos e residiam em Lisboa e Vale do Tejo.



241 dos novos casos surgiram em Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a uma percentagem de 77%.



Segundo a DGS, há 363 recuperados, elevando o número total para 33.153. O número de internados subiu para 452, enquanto o número de internados nos Cuidados Intensivos desceu para 65.



Casos e óbitos por região

Lisboa e Vale do Tejo: 24.047 casos (+241), 557 óbitos (+2)

Norte: 18.328 casos (+35), 827 óbitos (=)

Centro: 4.354 casos (+24), 251 óbitos (=)

Algarve: 780 casos (+16), 15 óbitos (=)

Alentejo: 627 casos (+4), 19 óbitos (=)

Açores: 153 casos (+1), 15 óbitos (=)

Madeira: 101 casos (+2), sem óbitos.