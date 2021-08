O Benfica recebe esta quarta-feira (20 horas) o PSV Eindhoven, no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

Na antevisão do encontro, Jorge Jesus disse que apenas esta quarta-feira iria decidir sobre se iria optar por um sistema de jogo com três centrais ou com quatro defesas para «parar a largura do jogo do PSV e a movimentação de Mario Gotze entre linhas».

Na frente de ataque: Gonçalo Ramos ou Yaremchuk? Ou, como apontou Jorge Jesus: «Podem jogar os dois ou só um.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Benfica para o jogo com o PSV, elaborado pelo Maisfutebol.