Kyogo Furuhashi voltou a fazer estragos. O melhor marcador da última edição do campeonato japonês tem justificado a aposta do Celtic e, esta quarta-feira, marcou o primeiro e assistiu para o segundo golo dos escoceses na receção ao AZ Alkmaar (2-0).



O avançado japonês contabiliza seis golos e uma assistência em seis jogos realizados pelo Celtic. Esta noite, inaugurou a contagem ao minuto 12 e assistiu James Forrest para o 2-0 na etapa complementarc (61m).



O Celtic garante assim uma vantagem importante na primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa.