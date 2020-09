O sorteio da Liga Europa realizado esta sexta-feira ditou que o Rio Ave, caso se apure para o play-off da Liga Europa, vai defrontar no Estádio dos Arcos o Milan ou o Bodo/Glimt, da Noruega.

O Rio Ave desloca-se ainda à Turquia para defrontar o Besiktas na 3.ª pré-eliminatória da competição.

Recorde-se que a equipa de Vila do Conde ultrapassou esta quinta-feira uma barreira no acesso à fase de grupos da Liga Europa, ao eliminar os bósnios do FK Borac.

