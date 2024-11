Daniel Ramos foi esta segunda-feira apresentado como novo treinador do AVS. Após um ano inativo, o treinador de 53 anos mostrou-se entusiasmado por regressar ao trabalho.

«Aproveitei muita coisa, para refletir, trabalhar com a minha equipa técnica, tentar perceber o que se está a fazer ao mais alto nível, mas também deu para recarregar baterias e chegar cheio de energia positiva. É uma satisfação enorme e um orgulho poder voltar ao trabalho num ambiente que é muito propício neste momento, com um bom grupo, para fazermos todos uma boa época», apontou Daniel Ramos antes de explicar que tipo de equipa quer para o resto da temporada.

«Vamos aproveitar as coisas boas que se estava a fazer e melhorar outras, mas será um AVS que terá olhos na baliza adversária, procurando ser uma equipa ofensiva sempre que puder, e equilibrado do ponto de vista defensivo, com uma boa atitude. Queremos ser muito proativos e não reativos.»

O AVS está neste momento no 13.º lugar da classificação do Campeonato Nacional, apenas dois pontos acima da linha de água. Para o treinador natural de Vila do Conde, a luta pela manutenção vai «uma guerra».

«Conforto é chegar ao final da época e conseguirmos a permanência sem sobressaltos. Vai ser uma guerra até ao final e queremos vencer naquilo que nos diz respeito, que é a permanência», concluiu Daniel Ramos.

O primeiro teste do novo treinador do AVS será no próximo dia 23 de novembro frente ao Lusitano de Évora, uma partida a contar para a Taça de Portugal.