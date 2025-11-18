O Zoológico de Dublin, na Irlanda, batizou um papagaio com o nome de Troy Parrott, o herói irlandês que, com um bis na vitória por 2-0 ante Portugal e um hat-trick no triunfo por 3-2 na Hungria, permitiu à Irlanda seguir para o play-off de acesso ao Mundial 2026.

A cacatua de crista amarela, uma das espécies de papagaio ameaçadas, não tinha nome anteriormente e acabou por ficar com o nome de Troy esta semana, em homenagem ao atleta da capital irlandesa, que representa a seleção e também o AZ Alkmaar (Países Baixos).

«Há poucos momentos que deixam uma nação sem palavras, mas foi exatamente o que o terceiro golo de Troy Parrott fez», disse, no anúncio, a tratadora do zoo, Diana Farrell, citada pela imprensa irlandesa, lembrando o terceiro golo do avançado, já para lá dos 90+5m, em Budapeste, no domingo.

«Foi um momento bonito e alegre e, apesar de algumas pessoas poderem dizer que o que nós queremos é atenção, nós só queremos homenagear o nosso herói do hat-trick da Irlanda, um nascido e criado em Dublin, da forma que só o Zoológico de Dublin pode», explicou.

Depois da épica vitória de domingo, vários adeptos já pediram uma estátua em honra de Troy Parrott. No Zoológico de Dublin não há propriamente uma estátua, mas o avançado já é ali lembrado… e é bem-vindo para conversar sobre futebol e animais.

«Não é propriamente a estátua que muitos fãs pediram depois do jogo, mas espero que o Troy original veja isto como como mais uma conquista para acompanhar a bola de jogo que levou para casa. Ele deu muita alegria ao país e ficaríamos encantados por recebê-lo no Zoológico de Dublin para falar sobre futebol com os tratadores e, claro, para conhecer o seu homónimo, que joga mais como extremo», atirou Diana Farrell.

De notar que “parrot” (com um T e não dois), significa, em português, papagaio.