Para além dos 17 casos já confirmados de covid-19 na estrutura do plantel principal, o Benfica tem ainda Jorge Jesus com sintomas de covid-19.

Nesse sentido, o técnico foi novamente testado nesta terça-feira, ainda que os resultados dos dias anteriores tenham sido negativos, nomeadamente nas ronda de testes que permitiram identificar o surto confirmado na véspera da meia-final da Taça da Liga, com o Sp. Braga.

Recorde-se que, em março de 2020, quando ainda era treinador do Flamengo, Jesus teve um teste à covid-19 com resultado «positivo fraco ou inconclusivo», e depois um teste «inconclusivo», antes do resultado negativo que, na altura, até permitiu que o técnico viajasse para Portugal.

Importa também referir que praticamente toda a equipa técnica do Benfica já esteve ou ainda está infetada, de acordo com os testes dos últimos dias.

O Benfica confirmou, nesta terça-feira, 17 casos de covid-19 na estrutura profissional.

Entre estes elementos estão cinco jogadores: Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves e Waldschmidt.

Também o presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, está infetado.

Apesar desta situação, o Benfica garante manter a intenção de disputar a meia-final da Taça da Liga, com o Sp. Braga, nesta quarta-feira.

artigo atualizado