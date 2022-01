O central do Benfica Nico Otamendi foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Argentina.

Desta forma, o defesa de 33 anos vai falhar a 'final-four' da Taça da Liga, uma vez que a data dessa fase da prova coincide com os jogos de qualificação para o Mundial2022 da zona sul-americana.

A Argentina joga a 28 de janeiro com o Chile e mede forças com a Colômbia a 1 de fevereiro. Enquanto isso, na Taça da Liga, o Benfica bate-se na meia-final com o Boavista, a 25 de janeiro. A final da prova está agendada para o dia 29 do mesmo mês. Os jogadores têm de ser libertados para compromissos oficiais das seleções quatro dias antes.

Sebastián Coates, Manuel Ugarte e Darwin Nuñez podem enfrentar a mesma situação do defesa encarnado, já que o Uruguai joga com o Paraguai a 27 de janeiro e defronta a Venezuela a 1 de fevereiro.