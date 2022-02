Sporting, Benfica e Fundão, os três primeiros classificados do campeonato nacional de futsal, venceram os respetivos compromissos na 16.ª jornada da competição.



O líder Sporting (45 pontos) foi a Portimão bater a equipa local por 2-1, enquanto o Benfica, segundo classificado com 38 pontos, garantiu o triunfo no reduto do Sp. Braga (2-5).



O Fundão, que ocupa o último lugar do pódio (34 pontos), recebeu e venceu o Candoso por 6-4.



Resultados da 16.ª jornada:



Portimonense – Sporting, 1-2

Fundão – Candoso, 6-4

Eléctrico – Futsal Azeméis, 8-1

Sporting de Braga – Benfica, 2-5

Viseu 2001 – Quinta dos Lombos, 3-1

Modicus – Nun’Álvares, 1-0

Leões de Porto Salvo – Torreense, 2-4