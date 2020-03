O Tribunal Arbitral do Desporto condenou Rafael Leão a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting,confirmou o Maisfutebol a notícia avançada por A Bola.

O avançado português, atualmente no Milan, tinha rescindido com o clube de Alvalade em maio de 2018, na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

Depois, Rafael Leão assinou com o Lille. O Sporting fez queixa na FIFA - que considerou não ser competente para julgar o caso - contra jogador, empresário e emblema francês. Isto porque os clubes que assinem jogadores na mesma situação que Leão podem ser considerados corresponsáveis e obrigados também eles a pagar uma indemnização.

Os leões pediram na altura uma indemnização de 45 milhões de euros na sequência do caso.

Depois de ter jogado no Lille, Rafael Leão mudou-se para o Milan num negócio de 35 milhões de euros. Era um de dois casos que o Sporting não resolvera em relação aos jogadores que rescindiram de forma unilateral com o clube.

Battaglia, Bruno Fernandes e Bas Dost regressaram a Alvalade, William Carvalho, Rui Patrício, Podence e Gelson Martins acabaram por sair em acordo, em transferências. Rúben Ribeiro viu a FIFA apreciar o caso e dar-lhe razão para justa causa.