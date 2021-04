Nesta segunda-feira haverá pouco futebol para acompanhar mas o dia promete ser quente na UEFA, que tinha agendado para uma reunião pata discutir o formato das competições de clubes da UEFA após o ano de 2024, para além de atualizações sobre o Euro 2020.



Ora esta reunião realiza-se apenas horas após o anúncio da criação de uma Superliga europeia, com os Clubes Fundadores a pretenderem a realização de jogos a meio da semana.



De resto, o FC Porto vai realizar uma conferência de imprensa sobre a situação financeira do clube, a partir das 10h00.



O Leeds-Liverpool (20h00, SportTV2) é o jogo mais interessante do dia.



Para além disso, pode acompanhar dois jogos da II Liga portuguesa: Sporting da Covilhã - Arouca, 18:00 (SportTV+) e Vizela - Benfica B, 20:00 (SportTV1).