A FIFA divulgou uma nota oficial após o anúncio da criação de uma Superliga europeia, gerida por 12 clubes de três países (seis de Inglaterra, três de Espanha e três de Itália).

«A FIFA mantém-se firme na defesa da solidariedade no futebol e num modelo de redistribuição equitativa que ajude a desenvolver o futebol como um desporto. Qualquer competição de futebol deve respeitar os princípios básicos de solidariedade, inclusão, integridade e redistribuição financeira equilibrada», pode ler-se.

O organismo que regula o futebol mundial não é favorável, assim sendo, à criança de uma nova competição por parte dos clubes: «Sem respeitar estes princípios, a FIFA pode apenas manifestar o seu desacordo em relação a uma «liga europeia fechada», fora das estruturas internacionais do futebol.»

«A FIFA apela a todas as partes envolvidas nas discussões acaloradas para que produzam um diálogo calmo, equilibrado e construtivo para bem do futebol e no espírito de solidariedade e fair play», conclui a nota oficial da FIFA.