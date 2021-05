O Boavista e o Portimonense garantiram a manutenção na Liga, enquanto o Rio Ave vai disputar o play-off com o 3.º classificado da II Liga e o Farense é despromovido, fazendo companhia ao Nacional.



Os axadrezados venceram o Gil Vicente em Barcelos (1-2), terminando o campeonato com 36 pontos. No Algarve, o Portimonense empatou com o Sp. Braga e conclui a prova com 35 pontos.



Quanto ao Rio Ave, conseguiu operar uma reviravolta perante o despromovido Nacional, na Madeira (1-3), mas não conseguiu melhor que o 16.º lugar e consequente presença no playoff decisivo.



O Farense foi goleado pelo Santa Clara, nos Açores (4-0) e diz adeus ao escalão principal um ano após a promoção, tal como o Nacional da Madeira.