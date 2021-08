O FC Porto anunciou esta quinta-feira que Marchesín vai ser submetido esta tarde a uma artroscopia ao joelho direito para corrigir um problema no menisco interno.

A informação consta do boletim clínico divulgado no site do FC Porto.

Além do guardião argentino, no boletim clínico figura ainda o nome de Marko Grujic, que fez treino condicionado.

Os restantes jogadores estiveram às ordens de Sérgio Conceição na preparação do jogo com o Marítimo, na Madeira, deste domingo, referente à segunda jornada do campeonato.