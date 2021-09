O Desportivo de Chaves venceu o FC Porto B por 4-2, em encontro da 6.ª jornada da II Liga, com uma reviravolta no marcador consumada na segunda parte.

Os dragões colocaram-se em vantagem aos 20 minutos, numa boa saída para o ataque de Varela, o experiente internacional português, que combinou com Loader e Gonçalo Borges, com a bola a parar em Koné, que só teve de encostar.

Já aos 39 minutos, Gonçalo Borges fez tudo sozinho e disparou de longe para um golaço sem hipótese de defesa de Samu.

Na segunda parte, veio a resposta do Desp. Chaves. Aos 52 minutos, Batxi rematou à barra e João Mendes só teve de encostar e, aos 55, o empate foi consumado após finalização fácil de Adriano Castanheira, na sequência de um lançamento ofensivo.

Aos 65 minutos, Adriano Castanheira finalizou uma excelente jogada de transição e, aos 78, João Mendes recuperou uma bola junto à baliza e só teve que encostar.

A formação flaviense somou a segunda vitória consecutiva em casa e o terceiro jogo a pontuar, ocupando agora o sétimo lugar com nove pontos, os mesmos que o Sporting da Covilhã, enquanto os azuis e brancos continuam com oito pontos, no 10.º lugar, a par do Leixões, que ainda não jogou.