O FC Porto de Sérgio Conceição teve o pior arranque na Liga desde que o treinador assumiu o cargo, em 2017. Os dragões contabilizam apenas duas vitórias em quatro jornadas, menos que nas épocas anteriores, face à derrota caseira com o Marítimo e o empate no clássico frente ao Sporting, em Alvalade.



O melhor arranque do FC Porto foi na temporada de estreia do técnico, com quatro triunfos em igual número de jogos. Na época seguinte (2018/19), a equipa portista perdeu no Dragão com o Vitória de Guimarães, na terceira ronda, entre três triunfos. Na temporada passada, o desaire em Barcelos com o Gil Vicente na jornada inaugural com compensado com três vitórias consecutivas.



Após 12 pontos em 2017/18 e nove nas temporadas 2018/19 e 2019/20, o campeão nacional conclui a quarta jornada com apenas sete pontos, fruto de dois triunfos e um empate, ficando a cinco do líder Benfica.