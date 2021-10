O Sporting venceu esta terça-feira o Besiktas, na Turquia, por 1-2, em jogo da terceira jornada do grupo C da Youth League, equivalente à Liga dos Campeões, mas no escalão de sub-19.

Depois do empate com o Borussia Dortmund e com o Ajax, os jovens leões conseguiram assim a primeira vitória.

Mesmo estando reduzidos a dez desde os 12 minutos, com a expulsão de Gilberto Batista, que viu o vermelho direto, os leões marcaram primeiro. Diogo Travassos abre o marcador aos 41 minutos, colocando os leões em vantagem.

Antes do intervalo, o Besiktas também viria a ficar reduzido a dez, já que Okan Agrap viu o segundo amarelo aos 45 minutos.

Delibas empatou o encontro aos 49 minutos, mas Chico Lamba, aos 61 minutos, e Samuel Justo, aos 86, fizeram os golos que dariam a vitória ao Sporting.

Com este resultado, o Sporting soma cinco pontos e sobe ao primeiro lugar do grupo, à condição, logo seguido do Borussia Dortmund, que tem quatro pontos, e está a vencer o Ajax nos Países Baixos. A confirmar-se a vitória, os alemães passam para a liderança, com sete pontos. O Ajax também tem quatro pontos e o Besiktas ainda não pontuou.