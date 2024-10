Aos 39 anos e 40 dias, Luka Modric tornou-se, este sábado, o jogador mais velho de sempre a jogar com a camisola do Real Madrid.

O médio croata entrou aos 63 minutos, para o lugar de Federico Valverde, durante o jogo entre os merengues e o Celta de Vigo, ultrapassando assim o recorde que pertencia a Ferenc Puskás, desde 1966.

No clube desde 2012/13, Modric leva um total de 39 golos e 83 assistências, em 547 jogos pelo clube, juntamente com seis Ligas dos Campeões, cinco Supertaças Europeias e quatro Ligas Espanholas.

