Darwin Nuñez e Julain Weigl estão infetados com Covid-19, confirmou o Benfica.

O avançado do Benfica esteve ao serviço da seleção uruguaia, que nos últimos dias confirmou seis jogadores infetados e outros tantos elementos do «staff».

Weigl esteve em Portugal por estes dias, a preparar o duelo com o Paredes, mas também acusou positivo para a covid-19, a dois dias desse duelo da Taça de Portugal.

Nuno Tavares com rotura muscular

O boletim clínico divulgado pelo Benfica nesta quinta-feira revela ainda que Nuno Tavares sofreu «uma rotura muscular na anca direita».

Pedrinho, como já se sabia, está a contas com uma «fratura do cuboide no pé esquerdo» e Todibo, que ainda não jogou de águia ao peito, ainda recupera de uma «tendinopatia do Aquiles à direita».

André Almeida está ainda na fase inicial do processo de recuperação da rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, sofrida há um mês.

artigo atualizado