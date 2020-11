A 10.ª e última jornada da qualificação para o Europeu sub-21, na terça e na quarta-feira, definiu os últimos apurados para a fase final. Portugal venceu a Holanda e terminou em igualdade pontual com a ‘laranja mecânica’, mas apurou-se como um dos cinco melhores segundos classificados.

Mais quatro vagas foram definidas nesta última ronda. Contudo, há ainda uma seleção para fechar os 16 lugares, situação resultante da dupla jornada caseira da Arménia, que teve os jogos ante Islândia (dia 18, ontem) e Suécia (dia 13) adiados, pela impossibilidade de jogar os jogos no seu país, devido ao conflito com o Azerbaijão.

Esta situação mexe com a Polónia, que é, no grupo 5, virtualmente, o segundo classificado com o quinto melhor registo, com 20 pontos. Contudo, no grupo 1, a Islândia – que tem esse jogo pendente – pode ainda chegar aos 21 pontos e apurar-se no lote de cinco melhores segundos classificados. Acerca desta situação, no seu sítio, a UEFA informa que «a qualificação como um dos melhores segundos classificados está pendente da decisão do seu Comité de Controlo, Ética e Disciplina». Nesta altura, não se sabe se esses dois jogos vão ser reagendados ou atribuído um resultado.

Para já, Portugal conhece, por isso, 14 dos 15 possíveis adversários na fase final.

APURADOS

Anfitriões: Hungria, Eslovénia

Os nove vencedores de grupo: Itália, França, Inglaterra, República Checa, Rússia, Espanha (detentora do título), Holanda, Dinamarca, Alemanha.

Os cinco melhores segundos: Suíça, Croácia, PORTUGAL, Roménia; Polónia ou Islândia.

O sorteio e o formato da fase final

O sorteio do Europeu sub-21 realiza-se no próximo dia 10 de dezembro, em Nyon, na Suíça. Neste, vão ser conhecidos os quatro grupos de quatro seleções cada. Por serem anfitriões, Hungria e Eslovénia já estão alocadas, respetivamente, ao grupo A e B.

A fase de grupos do Europeu e as eliminatórias finais jogam-se em alturas distintas. Os grupos são disputados de 24 a 31 de março de 2021. Os quartos de final, meias-finais e final são entre 31 de maio e 6 de junho de 2021.