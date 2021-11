Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, confirmou esta sexta-feira que Mats Hummels vai mesmo falhar o segundo jogo com o Sporting, no Estádio de Alvalade, por castigo. Recordamos que o central foi expulso no último jogo com o Ajax e, embora o clube alemão tenha protestado a decisão, acabou por não avançar para um pedido de despenalização.

«A suspensão do Mats mantém-se, por isso não estará disponível para o jogo de quarta-feira», explicou o treinador no decorrer da antevisão do jogo deste sábado com o Estugarda, relativo à 12ª jornada da Bundesliga.

Marco Rose avançou, inclusive, com uma alternativa a Hummels para o jogo de Alvalade: Dan-Axal Zagadou, mais conhecido por Daxo, jovem central de 22 anos. «O Daxo poderá ter um papel importante para nós. Amanhã vai ser convocado para a equipa de sub-23. Acreditamos que isso o fará sentir-se bem e que dará mais um passo em frente», explicou.

Recordamos que Sporting e o B. Dormtund somam os mesmos seis pontos no Grupo C da Liga dos Campeões. Com o Ajax, com 12 pontos, já apurado, o campeão português vai, assim, decidir o segundo lugar com a formação alemã, sabendo que um triunfo por 2-0 será suficiente, mesmo antes da deslocação a Amesterdão.