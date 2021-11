Jovane Cabral sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho frente ao Varzim, informou o Sporting.

Segundo foi possível saber, o avançado não precisará de ser operado e o tempo de paragem andará à volta dos dois meses.

O número dez do clube de Alvalade, recorde-se, deixou a partida da Taça de Portugal em lágrimas, mas não se confirma o pior cenário para o jogador e para Ruben Amorim, ele que se tinha mostrado bastante preocupado após o apito final.

Certo é que Jovane não deve voltar a jogar em 2021. Falhará, por exemplo, os dois últimos jogos do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões – com Dortmund e Ajax –, e o dérbi para a Liga frente ao Benfica, no início de dezembro.