Sporting e Benfica venceram este sábado os respetivos jogos na Zona Sul do campeonato nacional de futebol feminino e continuam separados por apenas três pontos.

Na receção ao Damaiense, as leoas venceram por 2-0, com golos de Rita Fontemanha e Andreia Jacinto. O emblema de Alvalade, já qualificado para a fase de apuramento de campeão, é líder só com vitórias nos oitos jogos disputados.

Já o Benfica, que também já garantiu a qualificação, triunfou na deslocação ao terreno do Estoril, igualmente por 2-0: Christy Ucheibe e Jolina fizeram os golos das encarnadas, que têm menos três pontos do que o Sporting.

Outros resultados do dia.

Zona Norte:

Boavista-Gil Vicente, 1-0

Ovarense-Valadares Gaia, 1-2

Sp. Braga-Condeixa, 5-0

Zona Sul:

Futebol Benfica-A-dos-Francos, 2-1

Atl. Ouriense-Amora, 1-0