João Pedro Sousa já não é treinador do AVS. A saída foi confirmada na tarde desta sexta-feira pela SAD avense, dois dias depois de o treinador já não ter orientado a equipa em Guimarães.

«A AVS Futebol SAD e o treinador João Pedro Ramos Borges Sousa chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho desportivo que ligava as duas partes», informa o AVS, em comunicado.

«O AFS agradece a João Pedro Sousa o contributo prestado ao longo dos últimos meses e deseja-lhe as maiores felicidades para os próximos projetos pessoais e desportivos», lê-se, no final da mesma nota.

Tal como já tinha noticiado o Maisfutebol, João Henriques é o provável sucessor de João Pedro Sousa no cargo de treinador.

Orientado por Armando Roriz em Guimarães, o AVS venceu o Vitória por 1-0, conseguindo apenas a segunda vitória da época 2025/26 no tempo regulamentar, em 17 jogos. A outra foi também na Taça, ante o Fornos de Algodres, dos distritais da AF Guarda, por 7-0. Também na Taça, o AVS bateu o Académico de Viseu, mas apenas no desempate por penáltis.

O AVS é 18.º e último classificado da Liga portuguesa, com três pontos, fruto de três empates e nove derrotas. Esta época, tinha começado com José Mota e, antes da chegada de João Pedro Sousa, foi orientado por Fábio Espinho (que entretanto cessou funções no AVS) na derrota caseira por 3-0 ante o Benfica.

João Pedro Sousa, de 54 anos, orientou o AVS em dez jogos, com uma vitória, três empates (um deles a vitória nos penáltis ante o Ac. Viseu) e seis derrotas, em pouco mais de dois meses e meio, depois da chegada a 23 de setembro.