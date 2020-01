Renan Ribeiro e Coates regressam à lista de convocados do Sporting para o jogo frente ao Sporting de Braga, referente às meias-finais da Taça da Liga. Em sentido contrário, Jesé continua fora do leque de opções de Silas.



O guarda-redes recuperou de lesão e o defesa uruguaio cumpriu castigo no dérbi frente ao Benfica.



O Sp. Braga-Sporting realiza-se nesta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 19h45.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Luís Maximiano, Renan Ribeiro e Diogo Sousa;



Defesas: Ilori, Ristovski, Mathieu, Coates, Neto, Borja;



Médios: Bruno Fernandes, Doumbia, Battaglia, Wendel, Eduardo e Acuña;



Avançados: Camacho, Luiz Phellype, Bolasie, Pedro Mendes e Plata.

