No final do jogo entre o Manchester City e o West Ham desta quarta-feira, Pep Guardiola foi instado a comentar as declarações do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que agradeceu à UEFA por aplicar as regras do fair play financeiro, o que levou a que os citizens fossem castigados.

«Se o Barcelona está contente porque fomos suspensos, lembro que o clube recorreu desse castigo. Acho que temos razão, mas o meu conselho ao Barcelona é que não fale demasiado alto, pois, por vezes, todos ficam envolvidos neste tipo de situações e espero que um dia possamos jogar contra o Barcelona», disse Guardiola, que vestiu a camisola dos catalães como jogador e foi também treinador do clube.