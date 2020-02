Em Alvalade manda o Sporting, pelo menos na Europa. Quarto jogo e quarta vitória para a equipa de Silas que se deparou com um adversário bem mais macio do que se estava à espera e construiu uma vantagem confortável antes da deslocação a Istambul. Os leões, em tarde inspirada, entraram a vencer e até podiam ter resolvido a eliminatória esta tarde, tantas foram as oportunidades desperdiçadas ao longo do jogo. Mas um «brinde» de Neto deixa tudo em aberto para o segundo jogo na Turquia.

O jogo começou com o Sporting a vencer e a expor, desde logo, as fragilidades do adversário que foram ficando mais evidentes ao longo do jogo. Terceiro minuto do jogo, primeiro canto, marcado por Acuña, e golo de Coates que só teve de encostar no coração da área. Muito fácil. Um golo marcado ainda com as bancadas muito despidas, mas que foram ganhando cor ao longo da primeira meia-hora. Os leões entraram a vencer e nos minutos seguintes criaram mais de uma mão cheia de oportunidades diante de um adversário que entrou literalmente a dormir no jogo.

O Baseksehir impunha respeito não só pela temporada que está a realizar, no segundo lugar da liga turca, à frente dos três «grandes» lá da terra, mas também por algumas estrelas com que reforçou o seu plantel, como Skretl, Clinchy ou Demba Ba, mas a verdade é que se revelou um adversário extremamente macio para a equipa de Silas. Okan Buruk montou uma equipa de tração à frente, mas demasiado estática, sem conseguir impor velocidade na frente ou provocar qualquer movimento de rotura. Uma equipa de matraquilhos, mas com mais bonecos à frente.

O Sporting, bem organizado atrás, com Battaglia e Wendel a limpar a zona central, encontrava um verdadeiro recreio para Bolasie, Vietto, Jovane e Sporar sempre que ultrapassava a linha do meio-campo. Os turcos demoravam a recuperar e os leões chegavam à área de Gunok em três passos, apanhando facilmente a defesa turca em contra-pé. Bolasie, Vietto, Sporar tiveram, nos minutos seguintes, claras oportunidades para ampliar o resultado, tais eram as facilidades consentidas pelos turcos. A cada canto, e o Sporting teve seis na primeira parte, resultava em nova oportunidade.

A verdade é que o Sporting contou com um conjunto de jogadores inspirados que faziam tudo parecer mais fácil. Vietto, acima de todos, encheu o campo, Ristovski e Acuña subiam pelas alas e Bolasie e Jovane imprimiram velocidade. Isto tudo, num meio-campo cedido pelos turcos. Alvalade chegou a festejar novo golo aos 28 minutos, na sequência de um grande passe de Vietto a destacar Sporar. O avançado atirou ao ferro e, na recarga, Jovane marcou, mas já tinha sido assinalado o adiantamento do esloveno e não valeu.

O Basaksehir começou a acordar já perto do intervalo, conseguiu, por instantes, ter posse de bola, mas acabou por consentir um segundo golo antes do descanso, em mais uma transição rápida do Sporting. Grande passe de Vietto, mais um, a lançar Ristovski pela direita, o lateral cruzou e Sporar estreou-se a marcar pelo Sporting. Os leões conseguiam, assim, colocar o resultado a refletir a superioridade que já era mais do que evidente em campo.

Mais um golo a abrir a segunda parte

O Baseksehir fez uma alteração ao intervalo, com Okan Buruk a prescindir do norueguês Guldbrandsen para lançar Özcan, mas pouco ou nada mudou e os leões voltaram a encontrar as mesmas facilidades e, em três tempos, chegaram ao 3-0. Jovane progrediu sem oposição, abriu para Bolasie que, por sua vez, serviu Vietto que, com apenas o guarda-redes pela frente, picou-lhe a bola por cima. Os leões tinham a eliminatória na mão nesta altura, até porque do lado dos turcos não havia sinais de reação.

Mesmo quando o Sporting cedeu a iniciativa ao adversário e recuou no terreno, o Basaksehir teve longos minutos a deixar o tempo correr sem conseguir fazer mossa. O primeiro remate do jogo dos turcos surgiu apenas à passagem da hora de jogo, com Visca a atirar com perigo e Max a defender com os pés. Nesta altura, Silas tinha começado a refrescar o ataque, primeiro com Pedro Mendes a render Sporar, mais tarde com Jovane a ceder o lugar a Doumbia.

Mas pelo meio, os leões ofereceram um brinde ao adversário. Num lance que parecia inofensivo, Neto fez falta sobre Demba Ba e, na conversão do castigo máximo, Visca reduziu a diferença. Um golo caído dos céus para os turcos e que deixa em aberto para a segunda mão em Istambul.

O Sporting ainda tentou recuperar a vantagem e Bolasie esteve muito perto de fazer o quarto, numa arrancada que acabou com uma bomba na trave de Gunok. Vietto também, chegou a levantar as bancadas, numa derradeira oportunidade, mas acertou num adversário. A verdade é que o Sporting vai para a segunda mão co tudo para chegar aos oitavos de final.