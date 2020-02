Figura: «maestro» Vietto

Tarde inspirada do argentino, que jogou, fez jogar e até fez o gosto ao pé. Jogou soltou entre Bolasie e Jovane, nas costas de Sporar e encheu o campo, surgindo muitas vezes na zona central, com a batuta na mão, a comandar a orquestra, com passes de rotura. Com pouca marcação na zona central, Vietto encantou, ora abrindo jogo para as alas, ora abrindo brechas na muralha turca, à procura de Sporar. Esteve na origem do segundo golo e marcou ele próprio o terceiro, a abrir a segunda parte, surgindo destacado diante de Gunok para lhe picar a bola por cima.

Momento: penáti de Neto

Num lance que parecia inofensivo, o central precipitou-se e derrubou Demba Ba pelas costas. Ficou a sensação que não havia necessidade, mas, desta forma, abriu caminho para que o Basekshir reduzisse a diferença e deixasse ainda a eliminatória em aberto. Até este momento, os turcos tinham feito apenas um remate à baliza de Max.

Outros destaques:

Coates

Exibição quase perfeita do uruguaio que começou a destacar-se na área do Baseksehir, abrindo o marcador, logo aos três minutos, para depois brilhar na área do Sporting, com vários cortes determinantes.

Wendel

Outra exibição acima da média. Jogou mais recuado do que é habitual, ao lado de Battaglia e foi determinante a fechar a porta aos turcos, como também a abri-la para os companheiros invadirem o campo adversário. Muitos dos ataques dos leões tiveram início em passes bem medidos do brasileiro.

Sporar

Finalmente o primeiro golo pelo Sporting, mas podia ter marcado mais esta noite. Bem apoiado, o esloveno movimenta-se bem, desmarca-se bem, mas faltou-lhe um pouco mais de serenidade para uma grande noite. Marcou o segundo golo, é verdade, na sequência de um cruzamento de Ristovski, mas podia ter feito mais. Atirou uma bola ao ferro, num lance que partiu fora ed jogo e teve ainda uma oportunidade soberana para marcar, mas permitiu a defesa de Gunok.

Bolasie

Muito disponível, conseguiu provocar vários desequilíbrios pelo lado direito. Antes do jogo, exibiu nas redes sociais as «armas» para este jogo, com uma fotografia com as botas novas. Também teve uma oportunidade para festejar, já perto do final do jogo, mas acertou na trave.

Gunok

Foi o melhor jogador do Baseksehir em campo. Com uma mão cheia de defesas, permitiu que a sua equipa ainda tenha aspirações nesta eliminatória.