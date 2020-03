Apesar do adiamento de um ano, a designação vai manter-se: Euro2020.

Essa indicação foi deixada pela UEFA nesta sexta-feira, três dias depois de ter sido decidido o adiamento da prova continental de seleções, devido à pandemia de covid-19. Oficialmente, pelo menos, não teremos um Euro2021.

Através das redes sociais, a UEFA procurou tirar algumas dúvidas relativamente à prova, e deixou também a indicação de que tudo será feito para manter os doze palcos que estavam previstos.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020.