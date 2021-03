O Estoril venceu este sábado na visita ao Cova da Piedade, 2-3, com uma reviravolta épica.

Em jogo da 25.ª jornada da II Liga, o Cova da Piedade chegou a estar a vencer por 2-0, graças a golos de Alex, de grande penalidade aos 14 minutos, e João Vieira, aos 36.

João Gamboa podia ter reduzido aos 51 de grande penalidade, mas Adriano Facchini defendeu.

Rosier, aos 83 minutos e Clovis (89 e 90+8) operaram a reviravolta dos canarinhos.

Com esta vitória, o Estoril continua na liderança da tabela, com 56 pontos, mais dez do que o Feirense, segundo classificado, que tem menos um jogo.

O Cova da Piedade é 15.º com 23 pontos.