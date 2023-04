Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a eliminação dos leões nos quartos de final da Liga Europa, frente à Juventus.

«O que faltou? Faltaram golos, obviamente. Fomos a melhor equipa no jogo. Penso que só no início da segunda parte perdemos um pouco o controlo do jogo e a Juventus ameaçou mais. Mas mostrámos alguma ansiedade, prova disso foram as duas bolas finais em que ficámos tão perto de marcar. Fomos claramente superiores nos dois jogos. Tivemos oportunidades para dar a volta à situação.

Os golos que sofremos foram golos muito estranhos, hoje com dois jogadores nossos a chocarem, ficarem no chão e colocar em jogo o adversário. Tem sido um ano difícil e é frustrante sair assim da Liga Europa.»

[eliminação significa o final de época para o Sporting?]

«O final da época é só depois do jogo com o Vizela. Temos um objetivo ainda para cumprir, apesar de ser difícil, e seis jogos para vencer. Temos um final de época difícil, não há que esconder, e temos de preparar o futuro. Errámos nos pormenores. Podia gravar uma cassete e responder da mesma forma. Criámos as oportunidades, mas falhámos muitos golos. Nos momentos chave fomos inferiores. Temos de ficar zangados porque nada do que fizemos interessa. O que vai ficar não é que fomos melhores, mas sim a derrota 1-0, o empate 1-1 e a passagem da Juventus.»

[como pensa que a equipa vai reagir à eliminação e forma como aconteceu?]

«O que vamos fazer é o mesmo de sempre: trabalhar ao máximo e mostrar aos jogadores que estamos mais perto de vencer quando criamos mais oportunidades e sofremos menos. O nosso trabalho é olhar para a frente. O Sporting tem um grande futuro: tem muitos jovens com qualidade, consegue vender, teve os melhores resultados financeiros de sempre. Hoje, foi o melhor ambiente que tive em Alvalade. Se estiver sempre assim, poucas equipas conseguem ganhar. Então equipas do nosso campeonato, com um ambiente destes começam logo a tremer. Só posso pedir desculpa e seguir em frente.»